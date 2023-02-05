С Байконура стартовала ракета «Протон» с метеоспутником «Электро-Л»

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Ракета «Протон» взмыла в воздух с космодрома Байконура. Трансляцию пуска можно увидеть на сайте «Роскосмоса».

Ракета должна доставить на орбиту метеоспутник «Электро-Л». Она выведет его на высоту 35,4 тысячи километров, затем спутник должен будет самостоятельно прибыть на геостационарную орбиту высотой около 35,8 тысячи километров.

Также в феврале планируется пуск грузового корабля «Прогресс МС-22» и пилотируемого «Союз МС-23». Старты пройдут соответственно 9 и 20 февраля.

Корабль «Союз МС-22» был поврежден в декабре прошлого года, предположительно обшивку корабля задел метеорит или космический мусор. Недавно стало известно, что борт планирует вернуться на Землю без космонавтов в марте 2023 года.