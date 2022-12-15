Крикалев: причиной утечки в «Союзе МС-22» могло стать попадание микрометеорита в радиатор

Сейчас специалисты проводят анализ влияния на приборно-агрегатный отсек, на корабль и смотрят на тепловой баланс.

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Причиной утечки в «Союзе МС-22» могло стать попадание микрометеорита в радиатор. Об этом сообщил космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Сейчас специалисты проводят анализ влияния этих возможностей на приборно-агрегатный отсек, на корабль и смотрят на тепловой баланс. По результатам этого анализа будет принято дальнейшее решение о дальнейших программных полетах», - сказал Крикалев.

Он также добавил, что никаких других изменений в телеметрических параметрах ни корабля «Союз», ни станции ни на российском, ни на американском сегменте не обнаружено. Сейчас космонавтам ничего не угрожает.

Ранее Сергей Крикалев рассказал «Звезде», что есть угроза возвращения экипажа станции на другом корабле.

«Утечка серьезная. Может грозить тем, что потребуется экипаж спускать другим кораблем. Это самый худший вариант», - сказал он.

Напомним, сегодня в Роскосмосе сообщили о повреждении внешней обшивки на пилотируемом корабле «Союз МС-22». Сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, и при визуальном осмотре подтвердилась утечка.