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Силовики в Стамбуле арестовали 15 подозреваемых к возможным терактам в столице

Марина Крижановская
01:14 05.02.2023
Сообщается, что причастная к ИГ* структура могла совершить акцию против генеральных консульств Швеции и Нидерландов в Стамбуле, а также в религиозных местах христиан и иудеев.
Силовики в Стамбуле арестовали 15 подозреваемых к возможным терактам в столице
© Фото: @journoturk Twitter
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Турецкие СМИ сообщили, что в ходе контртеррористической операции в Стамбуле были задержаны 15 подозреваемых. Прежде, как отмечается, представители ИГ* передали приказ подконтрольной организации «Вилайет Хорасан» совершить акции перед генеральными консульствами Нидерландов и Швеции в Стамбуле, а также в религиозных христианских и иудейских местах турецкой столицы.

В результате национальная разведывательная организация и полиция провели задержание 15 граждан. Об этом информирует издание DHA. Информация Турции была передана Управлением Массачусетского технологического института и разведуправления. Как сообщается, подтверждение вышеназванных угроз получено не было.

«Пятнадцать подозреваемых сегодня задержаны юридически уполномоченными властями и переданы в уголовно-исполнительное учреждение», - гласит опубликованная информация.

В конце января американские власти предупредили своих граждан о возможных терактах в центре Стамбула. Тогда посольство США заявило, что целями террористов могут стать церкви, синагоги, дипломатические миссии в столице Турции или другие популярные места у туристов.

Напомним, в конце января перед зданием турецкого посольства с Стокгольме датчанин Расмус Паладан - лидер ультраправой партии «Жесткий курс» - провел акцию сожжения Корана.

После подобная акция повторилась и перед генконсульством Турции в Дании. Также священная книга мусульман была сожжена и перед консульством России в Дании. Президент Турции Реджеп Эрдоган исключил поддержку вступления Швеции в НАТО после данных инцидентов.
  

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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