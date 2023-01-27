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Перед консульством РФ в Дании сожгли Коран

Семен Лавров
19:00 27.01.2023
Данная акция проходила под защитой местных силовиков.
Перед консульством РФ в Дании сожгли Коран
© Фото: Sergio Pitamitz, Danita Delimont, GlobalLookPress
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Акция по сожжению Корана прошла перед зданием российского консульства в Копенгагене. Об этом сообщили в Telegram-канале российского посольства в Дании.

«27 января в Копенгагене, в том числе перед зданием консульского отдела посольства России в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана - книги, священной для мусульман», - говорится в сообщении.

Данный поступок радикалов резко осудили и отметили, что попустительство местных властей в его отношении не является защитой свободы слова.

«Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией», - заявили в российском посольстве.

Ранее подобная акция прошла в Стокгольме. После нее ухудшились взаимоотношения между Турцией и Швецией. Напомним, что Анкара была одной из двух стран (вместе с Венгрией), которая не ратифицировала вступление королевства в НАТО. После сожжения Корана в центре шведской столицы Реджеп Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует ожидать поддержки от Турции по вступлению в альянс.

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