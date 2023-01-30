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США предупредили своих граждан о возможных терактах в центре Стамбула

Игнат Далакян
11:05 30.01.2023
Согласно сообщению американского посольства, целями террористов могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные места у туристов.
США предупредили своих граждан о возможных терактах в центре Стамбула
© Фото: Shadati, XinHua, Globallookpress
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Посольство Соединенных Штатов предупредило своих граждан о возможных терактах в центре Стамбула.

«Посольство США предупреждает граждан о возможных ответных атаках террористов, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль», - цитирует сообщение РИА Новости.

Американское посольство отмечает, что власти Турции занимаются данной проблемой. Гражданам США порекомендовали избегать толп, отслеживать сообщения в средствах массовой информации, а также обращать внимание на свое окружение.

Ранее в Стамбуле правоохранительными органами были задержаны двое предполагаемых членов террористической организации ИГИЛ*. Как сообщила турецкая газета Sabah, злоумышленники готовили теракт в новогоднюю ночь.

До этого в городе Шанлыурфа в Турции прогремел взрыв в жилом доме. По данным местного СМИ, инцидент произошел на первом этаже здания.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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