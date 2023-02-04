В Госдепартаменте США подтвердили гибель своего гражданина на Украине

В ведомстве заявили, что могут подтвердить смерть гражданина США на Украине.

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В американском Госдепартаменте подтвердили, что на Украине погиб их соотечественник. Об этом в комментарии РИА Новости сказал один из представителей ведомства.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине», - приводит агентство его слова.

Ранее в Сети появлялась информация, что в зоне украинского конфликта погиб бывший морской пехотинец США Пит Рид, служивший наемником. Об этом сообщал один из журналистов телеканала Fox News со ссылкой на семью погибшего.

Вместе с тем недавно поступала информация, что американская частная военная компания «Моцарт» объявила о прекращении деятельности на Украине. Военный эксперт Скотт Риттер отметил, что «стремительный уход группы Моцарта из Украины - это последствия военных преступлений украинских военнослужащих, они потеряли полное доверие к людям, которым они хотели оказывать помощь».