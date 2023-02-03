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Журналист Fox News рассказал о гибели наемника из США на Украине

Вероника Волосунова
21:03 03.02.2023
Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.
Журналист Fox News рассказал о гибели наемника из США на Украине
© Фото: Armin Weigel dpa Glballookpress
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Наемник из Соединенных штатов Пит Рид погиб на Украине. Об этом сообщил корреспондент американского телеканала Fox News в своем аккаунте в Twitter

«Американский доброволец и бывший морпех Пит Рид был убит накануне на Украине, сообщила его семья», - следует из его сообщения.

Ранее стало известно, что украинские националисты, которые в течение 21 дня проходили обучение в Британии сдались спустя 20 минут боя. Командир батареи гаубицы «Мста-С» также рассказал «Звезде», как уничтожил десятки иностранных наемников.  

В ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на территории Украины прибыло более восьми тысяч наемников из 60 стран. Это при том, что во многих государствах наемничество преследуется в уголовном порядке, так как запрещено на законодательном уровне.

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