Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении деятельности на Украине

За время проведения спецоперации уже сотни иностранных наемников нашли свое упокоение на разных направлениях линии соприкосновения и даже в глубоком украинском тылу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Edgar GutiÃ�rrez Keystone Press Agency Globallookpress

Основатель частной военной компании «Моцарт» Эндрю Милберн на многочисленных видео с Украины позиционирует себя и своих наемников исключительно как волонтеров, раздающих гуманитарную помощь, и инструкторов для украинских военных.

«Мы провели пятидневный курс тренировок, они сели в автомобили и поехали биться с русскими. Это было очень трудное время, но именно тогда удалось отодвинуть русских», - говорит Милберн.

Вот только чаще всего они не с гуманитарным грузом, а в полной боевой выкладке, в касках, бронежилетах и с оружием в руках. Любой иностранный наемник, появившись на передовой, автоматически ставит себя вне закона. Он не подпадает под действие военных конвенций, а становится первоочередной целью если не на уничтожение, то для взятия в плен.

«Он чувствовал, что украинские военные, с которыми он столкнулся, могут совершать новые преступления, убивая российских военнопленных, что просто не позволило ему оставаться там с моральной точки зрения. Стремительный уход группы Моцарта из Украины - это последствия всего этого. Они потеряли полное доверие к людям, которым они хотели оказывать помощь», - полагает военный эксперт Скотт Риттер.

За время проведения специальной военной операции уже сотни иностранных наемников нашли свое упокоение на разных направлениях линии соприкосновения и даже в глубоком украинском тылу. «Солдат удачи», отправляющихся на Украину как на сафари уничтожают и точечными ракетными ударами, и в непосредственных контактных столкновениях любым видом оружия. Главный «моцартовец» Эндрю Милберн всегда крайне осторожно касался этой темы, как, например, в интервью программе «Going Underground» на канале RT.

Насколько преуспели «моцартовцы» именно в убийствах - еще предстоит разобраться. Но то, что они преуспели в махинациях, - это факт. Дрязги и дележ как финансов, так и сфер влияния внутри самой ЧВК «Моцарт» начались еще в декабре прошлого года. Эндрю Милберн обвинил своего финансового директора практически в измене.

«Энди Бейн, наш финансовый директор, уволен мной в декабре за финансовые мошенничества. Печально, что Бейн - бывший морпех, который не смог стать успешным украинским бизнесменом. Мы недавно обнаружили, что он много инвестирует в Россию. Прошу прощения, что позволил этому человеку быть связанным с группой “Моцарт”», - написал Милберн в соцсетях.

К слову о финансировании этой ЧВК. По утверждению того же Милберна, его организация существует исключительно на частные пожертвования, и он постоянно призывал перечислять деньги через сайт, чтобы не платить с них налоги. Насколько реально содержать подразделение «солдат удачи» на передовой исключительно на помощь частных лиц, возможно разберется американская налоговая служба.

«Я думаю, что это кому-то захотелось славы. Но не получилось. То, что они обещают вернуться - это тоже фантазии. Мы помним, как бравые американские чвкшники из Blackwater расстреливали в Фалудже, Багдаде. Они получали подряды от Пентагона. Эти же бедолаги приехали, им захотелось славы, им повезло, что они возвращаются в усеченном объеме обратно, то есть не все двухсотые», - утверждает руководитель частной военной компании Олег Криницын.

На родине и основателя компании «Моцарт», и уцелевших наемников весьма вероятно ждут судебные разбирательства, и возможно сразу по нескольким обвинениям. Кроме финансовых махинаций, здесь еще и наемничество. Именно на проблемы с законом ссылается Эндрю Милберн, когда написал на своей официальной странице слова: «Сегодня был последний день для группы “Моцарт”».

Ситуация под Артемовском, где тоже любили позировать «моцартовцы», сейчас складывается для украинских боевиков и иностранных наемников плачевно. Но эксперты уверены, участники этого оркестра имени австрийского композитора еще попытаются исполнить что-то, но уже под другой вывеской.