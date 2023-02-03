Подавшим заявление на биометрический загранпаспорт могут ускоренно выдать обычный

«При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия пять лет при оплате государственной пошлины», - сообщает пресс-служба ведомства.

Россияне, подавшие заявление на получение загранпаспорта нового образца - с биометрическим чипом - могут в ускоренном порядке оформить обычный, со сроком действия на пять лет. Получатель имеет также право отказаться от услуги - в таком случае ему вернут выплаченную госпошлину. Об этом сообщили в МВД.

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