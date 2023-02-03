Подавшим заявление на биометрический загранпаспорт могут ускоренно выдать обычный
Россияне, подавшие заявление на получение загранпаспорта нового образца - с биометрическим чипом - могут в ускоренном порядке оформить обычный, со сроком действия на пять лет. Получатель имеет также право отказаться от услуги - в таком случае ему вернут выплаченную госпошлину. Об этом сообщили в МВД.
«При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия пять лет при оплате государственной пошлины», - сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, 2 февраля на сайте «Госуслуги» появилось сообщение о временной приостановке приема заявок на загранпаспорт нового образца. Как сообщили в Минпромторге, это связано с необходимостью перенастройки производства биометрических чипов. Ожидается, что оптимизация будет завершена в течение месяца.