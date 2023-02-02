«Госуслуги» объявили о приостановке приема заявлений на загранпаспорта нового образца

Тем, кто уже подал заявление, рекомендуют дождаться инструкции и действовать согласно ей.

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На портале «Госуслуги» появилось сообщение о приостановке приема заявлений на загранпаспорта нового образца. Документы перестанут выдавать до второй половины марта, сообщает РИА Новости.

«С 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен», - уведомляют «Госуслуги».

Тем, кто уже подал заявление, обещают выслать соответствующие инструкции. Пользователям, подавшим заявление не через «Госуслуги», рекомендуется лично обратиться в подразделение по вопросам миграции, где оформлялась заявка.

В Минпромторге объяснили причину приостановки выдачи загранпаспортов. В сообщении министерства говорится, что на заводе, где производятся чипы, происходит донастройка процессов.