В Гознаке сообщили сроки возобновления приема заявлений на загранпаспорт

Из-за увеличения числа заявок на загранпаспорт нового образца выросла потребность во встраиваемых в документ микросхемах.

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Процессы производства и персонализации заграничных паспортов нового образца для россиян могут быть восстановлены в течение месяца после исправления ситуации на производстве микросхем. Потребность в них существенно увеличилась из-за повышения объема заявок, что потребовало оптимизировать процесс производства. Об этом сообщили в Гознаке.

«В настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы», - говорится в сообщении АО.

Ранее на сайте госуслуг при оформлении загранпаспорта нового образца появилось сообщение, что подача заявлений временно приостановлена. В Минпромторге объяснили это необходимостью настроить процессы производства на заводе по изготовлению чипов.