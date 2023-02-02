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Минпромторг объяснил приостановку выдачи загранпаспортов настройкой процессов на заводе чипов

Алексей Курильченко
13:07 02.02.2023
Ранее на сайте госуслуг появилось сообщение о временной приостановке приема заявлений на загранпаспорт нового образца.
Минпромторг объяснил приостановку выдачи загранпаспортов настройкой процессов на заводе чипов
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Приостановка выдачи загранпаспортов нового образца связана с необходимостью донастройки процессов на заводе по производству чипов для них. Производство электронных компонентов не приостанавливалось. Об этом сообщили в Минпромторге.

«Производство электронных компонентов для загранпаспортов не приостанавливалось, остановка выдачи связана с донастройкой процессов на заводе выпускающем чипы», - говорится в сообщении министерства.

Ранее на сайте госуслуг при оформлении загранпаспорта нового образца появилось сообщение, что подача заявлений временно приостановлена.

© ТРК "Звезда"

В конце августа прошлого года Министерство иностранных дел временно приостановило прием заявлений на загранпаспорт нового образца. В сентябре выдача возобновилась.

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