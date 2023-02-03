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Белоцерковской* попросили назначить девять лет тюрьмы по делу о фейках о ВС РФ

Елизавета Потейчук
16:19 03.02.2023
Вместе с тем гособвинитель потребовал запретить блогеру администрировать сайты на пять лет.
Белоцерковской* попросили назначить девять лет тюрьмы по делу о фейках о ВС РФ
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Прокуратура требует заочно вынести приговор в отношении блогера Вероники Белоцерсковской* (признана иноагентом) по делу о фейках о действиях Вооруженных Сил России. Так, гособвинитель просит назначить наказание для блогера в виде девяти лет колонии.

«В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Белоцерковскую* виновной в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и назначить ей наказание в виде 9 лет лишения свободы», - приводит ТАСС сообщение суда.

Кроме того, прокуратура призвала запретить Белоцерсковской* администрировать сайты на пять лет.

Напомним, в мае прошлого года Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую*. Позднее Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на ее арест. По данным следствия, Белоцерковская опубликовала в соцсетях несколько записей c ложными сведениями об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, включая детей.

* Вероника Белоцерковская - лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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