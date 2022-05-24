Суд заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую

Сообщается, что блогеру вменяется два эпизода статьи 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложных сообщений о Вооруженных силах России»).

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Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера Вероники Белоцерковской по обвинению в распространении фейков про армию Российской Федерации.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - передает РИА Новости слова из суда.

Согласно агентству, блогеру вменяется два эпизода статьи 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложных сообщений о Вооруженных силах России»).

Ранее в базе Министерства внутренних дел России появилась информация об объявлении Белоцерковской в розыск.

До этого Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело за фейки о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на Веронику Белоцерковскую. Данный прецедент стал первым случаем возбуждения уголовного дела по статье за распространение заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса на Украине.