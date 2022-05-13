Блогер Белоцерковская объявлена в розыск
Ранее СК возбудил против Белоцерковской дело о фейках о российской армии.
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую. Об этом следует из базы МВД РФ.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий запрос.
Ранее МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова. Журналисту инкриминируется распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.
До этого Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело за фейки о действиях ВС РФ на Веронику Белоцерковскую. Сообщалось, что блогер находится вне пределов Российской Федерации.