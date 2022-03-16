СК РФ возбудил первое уголовное дело за фейки о действиях ВС РФ на блогера Белоцерковскую

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской за распространение заведомо ложных сведений о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса на Украине. Согласно информации следователей, в социальной сети Instagram в марте Белоцерковская опубликовала несколько записей c ложными сведениями об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, включая детей.

«По имеющейся информации, Белоцерковская находится вне пределов Российской Федерации, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Напомним, закон предполагает лишение свободы или штраф до полутора миллионов рублей. Более того, правонарушение наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей, если оно было совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. При этом в случае, если ложная информация повлекла тяжкие последствия, тюремный срок составит от 10 до 15 лет.