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В МВД заявили, что теракт на Крымском мосту показал готовность Киева действовать в интересах США

Анастасия Бобылева
13:23 03.02.2023
Украина готова пойти на любые жертвы, желая достичь интересов Вашингтона, уверен глава МВД.
В МВД заявили, что теракт на Крымском мосту показал готовность Киева действовать в интересах США
© Фото: Пресс-служба Росавтодор, РИА Новости
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Украина готова пойти на все, действуя в интересах США, это стало понятно после теракта на Крымском мосту. Так считает глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Теракт на Крымском мосту показал, что украинские соседи готовы пойти на любые жертвы ради достижения своих интересов и интересов заокеанских хозяев киевских марионеток», - передает его слова пресс-служба МВД России.

Он подчеркнул, что близость Крыма к зоне СВО создает специфические условия работы для сотрудников ведомства. По его словам, нужно обратить особое внимание на попытки дестабилизировать ситуацию и пресекать их. Также МВД должно обеспечить готовность сотрудников полиции действовать в любых условиях.

«Не менее важно активизировать оперативно-профилактические мероприятия по изъятию оружия из незаконного оборота», - добавил Колокольцев.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Пролеты были частично обрушены в результате взрыва, но спустя два месяца активных ремонтных работ значительная была завершена.

Ранее в США предупредили, что Киев должен отчитаться за предоставленную помощь. Также Вашингтон призвал Украину продолжать борьбу с коррупцией.

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