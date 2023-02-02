В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США предупредили Киев о необходимости отчитаться за предоставленную помощь

Ирина Елагина
01:23 02.02.2023
В США растет недовольство объемами оказываемой Киеву финансовой помощи, и Вашингтон настаивает на прозрачности и подконтрольности ее распределения.
В США предупредили Киев о необходимости отчитаться за предоставленную помощь
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

По данным Washington Post, Вашингтон предупредил Киев о необходимости обеспечить прозрачность и подконтрольность распределения финансовой помощи от США и представить отчет для американских налогоплательщиков за каждый полученный доллар.

«Будьте готовы отчитаться за все, что мы вам даем. И продолжайте бороться с коррупцией», - цитирует издание участников инспекции, посетившей Украину на прошлой неделе.

По информации издания, в состав инспектирующей делегации вошли «высшие должностные лица Министерства обороны и Государственного департамента, а также Агентства США по международному развитию». Ревизоров волновал один острый вопрос, «что и куда пошло».

«Поездка дала нам возможность напрямую сообщить украинскому правительству об ожиданиях американских налогоплательщиков в отношении прозрачности и подотчетности», - отметила генеральный инспектор Госдепа Дайана Шоу.

Тема прозрачности расходования финансовой помощи Украине обострилась на фоне роста негативного отношения американцев с поддержке Киева. Так, недавний опрос исследовательского центра Pew Research Center, показал, что «около четверти американцев говорят, что на Украину поступает слишком много помощи».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 Армия
Раскрыт псевдоним Сталина во время Сталинградской битвы
20:35 В стране и мире
Видео
Аналитик из США Риттер: торговля оружием из Украины налаживалась годами
20:11 В стране и мире
Обнаруженные в Молдавии обломки ракет оказались частью украинской С-300
19:07 В стране и мире
Крупнейшая за последние 10 лет забастовка началась в Лондоне
17:40 В стране и мире
Глава СБУ заявил, что массовые обыски на Украине выполняются по заданию Зеленского
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.