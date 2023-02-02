В США предупредили Киев о необходимости отчитаться за предоставленную помощь

В США растет недовольство объемами оказываемой Киеву финансовой помощи, и Вашингтон настаивает на прозрачности и подконтрольности ее распределения.

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По данным Washington Post, Вашингтон предупредил Киев о необходимости обеспечить прозрачность и подконтрольность распределения финансовой помощи от США и представить отчет для американских налогоплательщиков за каждый полученный доллар.

«Будьте готовы отчитаться за все, что мы вам даем. И продолжайте бороться с коррупцией», - цитирует издание участников инспекции, посетившей Украину на прошлой неделе.

По информации издания, в состав инспектирующей делегации вошли «высшие должностные лица Министерства обороны и Государственного департамента, а также Агентства США по международному развитию». Ревизоров волновал один острый вопрос, «что и куда пошло».

«Поездка дала нам возможность напрямую сообщить украинскому правительству об ожиданиях американских налогоплательщиков в отношении прозрачности и подотчетности», - отметила генеральный инспектор Госдепа Дайана Шоу.

Тема прозрачности расходования финансовой помощи Украине обострилась на фоне роста негативного отношения американцев с поддержке Киева. Так, недавний опрос исследовательского центра Pew Research Center, показал, что «около четверти американцев говорят, что на Украину поступает слишком много помощи».