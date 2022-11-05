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Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели связанный с Одессой и Армавиром бизнес

Анна Касаткина
10:05 05.11.2022
Подробности о бизнесе одного из подозреваемых в подготовке теракта рассказал РИА Новости его коллега.
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели связанный с Одессой и Армавиром бизнес
© Фото: Пресс-служба ФСБ РФ, РИА Новости
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Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели общий бизнес, связанный с Одессой и Армавиром — из первого города было отправлено взрывное устройство для диверсии, а во втором накануне происшествия разгружали впоследствии подорванную фуру. О бизнесе одного из подозреваемых — Владимира Злобы — РИА Новости рассказал его коллега.

Злоба возил зерно из Херсонской области в Крым, а затем занимался его реализацией. Его коллега, перевозчик сельхозпродукции Игорь Лайко, проживающий в селе Сивашском под Херсоном, рассказал, что до спецоперации Злоба со своим коллегой Романом Соломко (также являющимся фигурантом дела) возил зерно в Николаев и Одессу.

«У него (Злобы. — Прим. ред.) была здесь своя фирма, он раньше, до боевых действий, возил зерно на Николаев и на Одессу», — сказал он.

Лайко добавил, что после переезда в Крым Злоба хотел переоформить фирму и узнал, что для этого нужен российский паспорт. По данным ФСБ, груз взорвавшейся фуры был переоформлен при содействии Злобы и Соломко на несуществующую фирму в Крыму. При этом получить российские документы Злоба так и не успел.

Лайко подтвердил, что подозреваемый также был связан с людьми из Армавира, так как он «знает все колхозы, всех фермеров». При этом коллега отверг предположение о том, что Злоба выезжал в какие-то регионы России, кроме Крыма, а также в Грузию.

Мать Злобы рассказала корреспонденту агентства, что в марте он вывез всю свою семью из-под Херсона в Крым, а бухгалтер местной сельхозбазы Виктория Паханова отметила, что подозреваемый в подготовке теракта был одним из первых, кто решил получить российский паспорт. Обе они не верят в виновность мужчины и говорят, что он был настроен пророссийски.

ФСБ ранее назвала Злобу причастным к организации теракта на Крымском мосту 8 октября. Наряду с другими фигурантами он участвовал в изменении документов на груз фуры, которая затем была взорвана, считают правоохранители.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На переправе взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. ФСБ считает главным организатором теракта Управление разведки Минобороны Украины. По делу задержаны восемь человек, среди которых граждане России, Украины и Армении. Кроме того, спецслужбы отследили весь путь взорвавшегося фургона, а также грузовика, который привез взрывчатое вещество из-за границы.

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