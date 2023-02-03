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Опубликованы кадры последствий вражеского удара по вещевому рынку в Горловке

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
10:56 03.02.2023
Украинская артиллерия зачем-то обстреляла обычный вещевой рынок. Торговые точки превращены в решето, товар - в основном, обычная одежда для носки в городе - уничтожен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа «Звезды» во главе с корреспондентом Романом Закурдаевым показала кадры последствий украинского артиллерийского удара по Горловке

На этот раз целью удара стали торговые точки в торговом доме «Донбасс». Палатки превращены в решето, товар уничтожен. 

«Через дорогу от центрального рынка тоже есть торговые павильоны. Сюда тоже попали снаряды. Уничтожены торговые точки, ничего от них не осталось. Решето из кровли, все будут разбирать», - прокомментировал корреспондент. 

Уничтоженный украинскими боевиками товар не имел никакого отношения к боевым действиям. На рынке торговали обычной гражданской одеждой ярких расцветок, не имевшей военного значения. 

Также сообщается о теракте в Энергодаре, в результате которого погиб человек. Предварительно, это сотрудник полиции.

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