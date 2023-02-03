Опубликованы кадры последствий вражеского удара по вещевому рынку в Горловке

Украинская артиллерия зачем-то обстреляла обычный вещевой рынок. Торговые точки превращены в решето, товар - в основном, обычная одежда для носки в городе - уничтожен.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочная группа «Звезды» во главе с корреспондентом Романом Закурдаевым показала кадры последствий украинского артиллерийского удара по Горловке.

На этот раз целью удара стали торговые точки в торговом доме «Донбасс». Палатки превращены в решето, товар уничтожен.

«Через дорогу от центрального рынка тоже есть торговые павильоны. Сюда тоже попали снаряды. Уничтожены торговые точки, ничего от них не осталось. Решето из кровли, все будут разбирать», - прокомментировал корреспондент.

Уничтоженный украинскими боевиками товар не имел никакого отношения к боевым действиям. На рынке торговали обычной гражданской одеждой ярких расцветок, не имевшей военного значения.

Также сообщается о теракте в Энергодаре, в результате которого погиб человек. Предварительно, это сотрудник полиции.