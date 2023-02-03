При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб полицейский

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По предварительным данным, в результате теракта в Энергодаре погиб сотрудник полиции. Об этом сообщило ГУМВД по Запорожской области.

Как передает ведомство, на месте взрыва автомобиля работают следователи. Обстоятельства теракта выясняются.

Ранее очевидцы опубликовали кадры с места инцидента в Энергодаре. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сила взрыва автомобиля в жилом квартале Энергодара была с такой силой, что повыбивало окна домов на девятых этажах.