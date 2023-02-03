Рогов: в результате теракта в Энергодаре погиб человек

Взрыв произошел с такой силой, что повылетали окна у близлежащих домов вплоть до 9 этажа.

© Видео: Telegram, Типичный Донецк © Фото: Telegram, Типичный Донецк

В Энергодаре произошел теракт. В результате взрыва автомобиля, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Согласно информации члена главного совета администрации Запорожья, сила взрыва была настолько большой, что окна близлежащих домов повылетали вплоть до 9 этажа. Экстренные службы города уже на месте происшествия.

Ранее произошло покушение на предпринимателя Валентину Мамай из Бердянска в Запорожской области. Жительница Запорожья, чей автомобиль был взорван, осталась жива.