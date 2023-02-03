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Украинские боевики разнесли артиллерией рынок в Горловке

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
10:37 03.02.2023
Судя по кадрам, предоставленным съемочной группой «Звезды», на рынке были исключительно товары народного потребления - в основном обычная гражданская одежда. Зачем было по нему бить - непонятно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев работает в Горловке. Город вновь обстреляли украинские боевики. Вражеская артиллерия попала в торговый дом «Донбасс». 

«Вот так сейчас выглядит центральный рынок города Горловка, куда ночью прилетели снаряды украинской артиллерии. Серьезные разрушения, серьезно пострадали павильоны, сейчас разбирают завалы. Как рассказывают работники рынка, мало что уцелело, все посекло осколками. К счастью, никто не пострадал потому что удар был нанесен ночью», - прокомментировал корреспондент. 

На кадрах видно, что уничтожению подверглись обычные товары народного потребления - в основном, одежда. Никакой военной ценности рынок в себе не нес. Зачем по нему было бить артиллерией - непонятно. 

Ранее сообщалось о теракте в городе Энергодар в Запорожской области. В результате взрыва погиб человек, предварительно полицейский

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