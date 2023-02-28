В МО РФ сообщили о тренировке ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления в Западной зоне ответственности
Минобороны России сообщает о проведении тренировки сил ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности.
В тренировке участвовали истребители. Самолеты поднимались в воздух и отрабатывали перехват и идентификацию условной цели нарушителя, добавили в российском оборонном ведомстве. Также отрабатывалось взаимодействие с экстренными службами и силовыми ведомствами в случае возникновения ЧС, уточнили в МО РФ.
Ранее в Минобороны обвинили США в подготовке очередной провокации с химикатами на Украине, а также пообещали установить и наказать виновных в случае провокации Запада с химоружием.
Также МО РФ показало кадры подготовки расчетов автоматической зенитки ЗУ-23-2 в Бурятии. Эта зенитка эффективна против малоразмерных, внезапно появляющихся дронов, а также может вести огонь по живой силе, автомобилям и легкобронированной технике противника.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов