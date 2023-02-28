МО РФ: в тренировке ПВО Западной зоны ответственности участвовали истребители

В Минобороны России уточнили, что истребители поднимались в воздух для отработки идентификации условной цели и перехвата.

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Российское оборонное ведомство сообщает о вылете истребителей, которые участвовали в тренировке сил ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности.

«В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя», - говорится в сообщении.

В Минобороны России уточнили, что дежурные силы ПВО отработали обнаружение, перехват, а также идентификацию предполагаемую цель нарушителя. Шла речь и о взаимодействии с экстренными службами и силовыми ведомствами на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее МО РФ показало кадры боевой работы самолетов Су-25 и Су-34 в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов