МО РФ показало кадры подготовки расчетов автоматической зенитки ЗУ-23-2 в Бурятии

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа приступили к осваиванию методики скоростной стрельбы по наземным и воздушным целям.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры стрельбы по мишеням из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 на учениях на полигоне Дивизионный в Бурятии.

Зенитка эффективна против малоразмерных, внезапно появляющихся дронов, а также может вести огонь по живой силе, автомобилям и легкобронированной технике противника.

В ходе тренировок расчеты занимают огневую позицию, готовят установки к стрельбе, уничтожают цели и покидают позиции. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов с учетом проведения специальной военной операции.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы пушек «Гиацинт» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов