Минобороны РФ установит и накажет виновных в случае провокации Запада с химоружием на Украине
Лаборатории МО РФ обладают инструментами, чтобы определить не только тип применяемого химиката, но и страну-производителя, предупредил Кириллов.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
В случае если страны Запада реализуют провокацию с использованием токсичных химикатов на Украине, то Министерство обороны России установит и накажет виновников. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
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