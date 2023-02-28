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Минобороны РФ установит и накажет виновных в случае провокации Запада с химоружием на Украине

08:11 28.02.2023
Лаборатории МО РФ обладают инструментами, чтобы определить не только тип применяемого химиката, но и страну-производителя, предупредил Кириллов.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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В случае если страны Запада реализуют провокацию с использованием токсичных химикатов на Украине, то Министерство обороны России установит и накажет виновников. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

© Минобороны РФ

По его словам, аналитические возможности химических лабораторий Минобороны РФ позволяют определить как тип химиката, так и страну-производителя. В качестве примера Кириллов привел исследования боеприпасов термического действия с горючими окислителями, которые сбрасывались с беспилотников. Части этих боеприпасов были изготовлены в Чехии.

Ранее Кириллов заявил, что США проводили на украинских военных эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией. Самые спорные с точки зрения международного права эксперименты американцы обычно реализуют за пределами своей национальной территории.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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