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По его словам, аналитические возможности химических лабораторий Минобороны РФ позволяют определить как тип химиката, так и страну-производителя. В качестве примера Кириллов привел исследования боеприпасов термического действия с горючими окислителями, которые сбрасывались с беспилотников. Части этих боеприпасов были изготовлены в Чехии.

Ранее Кириллов заявил, что США проводили на украинских военных эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией. Самые спорные с точки зрения международного права эксперименты американцы обычно реализуют за пределами своей национальной территории.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов