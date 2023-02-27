Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции

Не сообщается о пострадавших и разрушениях после подземных толчков.

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Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение на востоке Турецкой Республики. Сообщается, что его магнитуда составила 5,2.

Информацию приводит Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) по состоянию на 09.04 (12.04 по московскому времени).

Сообщается, что эпицентр располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья. Глубина залегания очага - два километра.

Нет сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясения. В то же время РИА Новости со ссылкой на сейсмологов из Турции из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) информирует о магнитуде землетрясения 5,6. По их сведениям, очаг залегал на глубине 6,9 километра в районе города Йешильюрт провинции Малатья.