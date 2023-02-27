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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции

Дарина Криц
12:40 27.02.2023
Не сообщается о пострадавших и разрушениях после подземных толчков.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции
© Фото: David Zorrakino, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение на востоке Турецкой Республики. Сообщается, что его магнитуда составила 5,2.

Информацию приводит Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) по состоянию на 09.04 (12.04 по московскому времени).

Сообщается, что эпицентр располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья. Глубина залегания очага - два километра.

Нет сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясения. В то же время РИА Новости со ссылкой на сейсмологов из Турции из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) информирует о магнитуде землетрясения 5,6. По их сведениям, очаг залегал на глубине 6,9 километра в районе города Йешильюрт провинции Малатья.

© www.emsc-csem.org

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции достигло 44 218 человек. Из соседних с эпицентром в Кахраманмараше регионов республики эвакуировано 528 146 человек.

Также 27 февраля землетрясение было зафиксировано на границе Китая и Киргизии. Магнитуда составила 5,6. Более сильные подземные толчки магнитудой 7,3 на границе Таджикистана и КНР произошли 23 февраля.

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