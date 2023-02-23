На границе Таджикистана и КНР произошло землетрясение магнитудой 7,3

На границе между Таджикистаном и Китаем в 3:37 по Москве произошло землетрясение магнитудой 7,3. Информации о пострадавших не поступало.

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Мощное землетрясение в ночь на пятницу произошло на востоке Таджикистана. Об этом заявили в китайском сейсмологическом центре.



Согласно публикации, магнитуда подземных толчков составила 7,3. Они ощущались также в приграничных с республикой территориях КНР, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает RT.

Отмечается, что землетрясение началось в 8:37 (3:37 мск).

Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало.

Ранее появились новые данные о количестве жертв землетрясения в Турции. Как заявил министр внутренних дел республики, в настоящий момент их число достигло 43 556. Напомним, что 6 февраля в Кахраманмараше произошел первый разрушительный толчок магнитудой 7,7.