На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

По данным казахских сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на границе Киргизии и КНР.

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Казахские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром на границе Китая и Киргизии утром в понедельник 27 февраля. Об этом сообщил RT со ссылкой на сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 279 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая», - информирует сейсмоцентр.

По данным ученых, эпицентр природного катаклизма находился на глубине 10 км.

В экспедиции МЧС Казахстана отметили, что за несколько часов до подземных толчков на киргизо-китайской границе было еще одно землетрясение, удары которого ощущались в Алматы и достигали двух баллов.

Казахские ученые напомнили, что территория Республики подвержена сейсмическим воздействиям, и их интенсивность достигает девяти и более баллов.