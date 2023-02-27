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На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Ирина Елагина
05:04 27.02.2023
По данным казахских сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на границе Киргизии и КНР.
На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
© Фото: Ivan Damanik, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Казахские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром на границе Китая и Киргизии утром в понедельник 27 февраля. Об этом сообщил RT со ссылкой на сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 279 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая», -  информирует сейсмоцентр.

По данным ученых, эпицентр природного катаклизма находился на глубине 10 км.

В экспедиции МЧС Казахстана отметили, что за несколько часов до подземных толчков на киргизо-китайской границе было еще одно землетрясение, удары которого ощущались в Алматы и достигали двух баллов.

Казахские ученые напомнили, что территория Республики подвержена сейсмическим воздействиям, и их интенсивность достигает девяти и более баллов.

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