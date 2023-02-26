В Германии заявили, что Макрон и Шольц не обсуждали с Зеленским гарантии для Украины

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На встрече Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского вообще не играл никакой роли вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом со ссылкой на представителя немецкого правительства пишет Reuters.

Напомним, что президент Украины встречался с канцлером Германии и президентом Франции в Париже 9 февраля. До этого он побывал в Лондоне, где встретился с королем Карлом III.

После украинский президент поехал в Брюссель на саммит ЕС. Там он заявил, что в Великобритании достиг «закулисных договоренностей» о поставках вооружений киевскому режиму, в том числе ракет большой дальности. Прибывший на саммит Макрон отметил, что он во время встречи в Париже с Зеленским не обсуждал поставку Украине истребителей.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что некоторые из крупнейших европейских членов НАТО обдумывают заключение оборонного пакта с Киевом. Кто именно, издание не уточняло.

Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. В октябре президенты девяти стран Европы объявили о «твердой поддержке» принятия Украины в альянс. Главы прибалтийских государств, а также лидеры Румынии, Чехии, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии поставили свои подписи под совместным заявлением по ситуации на Украине. Россия неоднократно заявляла, что движение НАТО на восток неприемлемо.