Лидеры девяти стран Европы заявили о готовности принять Украину в НАТО

Президенты Прибалтики и еще шести стран Европы подписали заявление по ситуации на Украине.

© Фото: Li Dongxu, XinHua, Globallookpress

Президенты девяти стран Европы объявили о «твердой поддержке» принятия Украины в НАТО. Главы прибалтийских государств, а также лидеры Румынии, Чехии, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии поставили свои подписи под совместным заявлением по ситуации на Украине 2 октября.

«Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы..., твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 года относительно будущего присоединения Украины», - говорится в тексте документа, обнародованного на официальном сайте президента Румынии Клауса Йоханниса.

Напомним, что ранее Киев заявил о намерении подать заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал идею о членстве Украины в Североатлантическом альянсе не своевременной.