Оружейный шантаж: как США на «Рамштайне» вынуждают отдать все европейское вооружение Киеву

На европейцев на встречах «Рамштайна» смотреть больно - им выкручивают руки. Но ничего не поделаешь - хозяин требует, значит надо раскошелиться. А вот кто просто наслаждался этим шантажом - так это украинские политики.

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На девятую по счету встречу в формате «Рамштайн» военные министры НАТО собрались в Брюсселе. Этот «Рамштайн» должен был стать «авиационным» - именно так его анонсировали в Киеве. У украинцев на западных доноров были грандиозные планы - они рассчитывали выпросить новейшие НАТОвские истребители. Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл явно в предвкушении - улыбался, размахивал руками. И уже на входе в штаб-квартиру альянса устроил настоящий спектакль. Проходя мимо репортеров, он развернул носовой платок и показал на нем изображение боевого самолета. Только вот на что намекал Резников так и осталось тайной - ведь на платке украинского министра обороны - российский истребитель Су-27.

Но несмотря на все фокусы с платочком, на этом «Рамштайне» Запад не удовлетворил авиационные запросы Украины. Впрочем, не стоит думать, что западное «нет» - действительно означает «нет». Танки сперва тоже поставлять не спешили. Вот и теперь - интереснее всего в вердикте Альянса - сроки, в которые страны обещают вернуться к плану поставки самолетов. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос об истребителях будет поставлен через три-четыре месяца. Его поддержал британский коллега Бен Уоллес - по его словам, самолеты на Украину могут прибыть через несколько месяцев или лет. И тут стоит вспомнить, что в Британии уже обучают украинских пилотов и обещают подготовить их за три года.

«Когда речь идет об истребителях, я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы передадим истребители. Вы просто не можете научиться летать за неделю или две. К тому же нужна команда, как в "Формуле-1" - вы приезжаете с сотнями инженеров и пилотов. И это не то, что можно создать за несколько месяцев», - заявил Уоллес.

Получается, в планах Запада сделать все чтобы война длилась долго и чтобы Киеву пригодились пилоты обученные в Британии даже через три года? В наступление НАТО гонит Киев уже этой весной. Главный посыл девятого «Рамштайна» озвучил министр обороны США.

«Мы видим, что РФ перебрасывает новые войска на поле боя. Что Украина хочет сейчас сделать - установить такие условия на поле боя, которые продолжат быть в ее пользу. Мы ожидаем увидеть от них наступление весной. Поэтому мы с партнерами по Контактной группе усиленно работаем, чтобы Украина имела потенциал в бронетехнике, чтобы создать необходимый эффект на поле боя. Украина должна победить», - заявил Ллойд Остин.

Но что бы ни говорили с высоких трибун и в кулуарах «Рамштайна» - победа Киева не главное, главное ослабить Россию руками Украины. И Альянс останавливаться не планирует, а лишь поднимают градус эскалации. Генсек НАТО призвал членов Альянса увеличить траты на оборонку и готовиться к затяжному конфликту.

«Президент Путин хочет другую Европу. Ту Европу, где он может контролировать соседей, где он может решать, что страны могут делать. Нам нужно быть готовыми к долгому пути, это может затянуться на много, много, много лет», - заявил Йенс Столтенберг.

К дальнейшей эскалации конфликта призывает вдохновительница кровавых событий на Майдане - Виктория Нуланд. Теперь вместо печенья у заместителя госсекретаря США для украинцев ракеты и карт-бланш на удары по Крыму.

«Я не буду предполагать, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Мы считаем Крым Украиной», - заявила Нуланд.

А вот как «мадам идейный провокатор» видит суть происходящего на Украине. Там идет битва за сохранения выгодного для США миропорядка.

«Это должно закончится стратегическим поражением Путина. Безусловно, суть в Украине, но здесь дело в более широком мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности», - заявила Нуланд.

Но истощать свои запасы ради Украины США не собираются. И пока предлагают Украине идти в наступление не только без боевых самолетов, но и без дальнобойных ракет ATACMS. Накануне «Рамштайна» выяснилось - американской армии самой их не хватает. Еще одна проблема украинских войск - снарядный голод. Стреляют так много, что западные спонсоры не успевают поставлять боеприпасы. Так что украинцев теперь будут учить воевать экономно.

«США уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя, поскольку растет обеспокоенность по поводу способности западных стран пополнять запасы боеприпасов», - пишет издание Politico.

Собравшиеся в формате «Рамштайна» говорили и о танках для Киева, с которыми, оказалось, тоже не все гладко. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о танковой коалиции в которую вошли восемь стран, но не уточнил, в каком количестве и в какие сроки они планируют поставить танки. Германию же фактически обманули. Страны, что громче всех упрекали Берлин в нежелании поставлять «Леопарды», после вымученного немецкого «да» внезапно забыли о своих обещаниях. И Берлин в итоге остался в одиночестве. Немецкий министр обороны Писториус признал: два батальона современных Leopard для Украины собрать не удается.

«Будет поставлена половина батальона более современных Leopard 2A6 и один батальон A4. И к этому прибавится до начала следующего года свыше 120 Leopard 1A5, которые я прошу не недооценивать», - заявил Писториус.

Но как бы то ни было, под давлением Вашингтона европейцам пришлось опустошать свои склады с вооружением. Уже после «Рамштайна» стало известно, что Париж тайно передал Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы пятого поколения Akeron. Об этом сообщил вице-президент Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио. А приехавший на неделе в Киев премьер Нидерландов Марк Рютте после встречи с Зеленским заявил - Голландия не останется в стороне и «Леопарды» скоро приедут на Украину.

«Мы вместе с Германией и Данией предоставим 100 танков Leopard, вместе с Германией и США - ЗРК Patriot, а также танки Leopard 2 с боезапасом», - заявил Рютте.

В немецком порту Бремерхафен натовские спутники сняли целые ряды американских БМП Bradley, еще около сотни единиц различной техники в плотных чехлах. Подарки для Киева от заокеанских хозяев. Эшелоны с БМП Bradley едут по территории Польши в сторону Украины. В Румынии автомобилисты тоже сняли, как натовская техника движется на восток.

Польский Жешув уже стал перевалочным пунктом для поставки техники на Украину. Но Анджею Дуде все мало.

«Мы хотели бы, чтобы на восточном фланге НАТО было создано как можно больше складов вооружений Североатлантического альянса, чтобы там было складировано вооружение. Чтобы на случай какого-либо нападения оно находилось в распоряжении союзнических сил, которые находятся на этой территории или которые прибудут на эту территорию», - заявил президент Польши.

На неделе стало известно и о создании первого спецподразделения, состоящего только из поляков. Оно получит название «Польский добровольческий легион» и будет базироваться под Киевом. Это на случай, когда закончатся все украинцы, которых можно отловить на улицах и бросить на передовую. В самой Польше украинцев уже обучают как управлять немецкими «Леопардами», киевские боевики в свою очередь вскидывают руку в нацистском приветствии.

И еще одна красноречивая деталь. На неделе Зеленский своим указом присвоил 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс» Это имя в фашистской Германии носили каратели из 1-й горно-пехотной дивизии. Эсэсовцы этого подразделения отличались особой жестокостью - уничтожали детей, женщин, стариков. Орудовали в том числе и на Украине. Но разве сейчас это кого-то смущает? Вот и один из ярых украинских националистов Дмитрий Корчинский восхищен - наконец-то Зеленский сделал что-то действительно стоящее.

«У Зеленского появляется вкус. Он присвоил горно-штурмовой бригаде ВСУ название "Эдельвейс". Надо ориентироваться на успешные армии. Правда заключается в том, что немцы и в первой, и во второй мировых войнах были лучшими солдатами. Надо учиться воевать по Манштейну. Если учиться воевать, то надо по картам немецкого генштаба - они отлично действовали в донецких степях», - заявил Корчинский.

Ну а пока Запад накачивает Украину оружием, а Украина на деньги Запада окончательно превращается в подобие Третьего Рейха - журналист немецкого издания Bild пообщался с националистами, которые вынуждены держать бессмысленную оборону Артемовска. Они признаются, что боятся выходить на поле боя в трезвом состоянии.

«Русские самолеты можно увидеть в небе. Это страшно. Обычно я всегда пью коньяк, когда выхожу на улицу», - говорит украинский боевик.

И похоже, что боятся они правильно. Как бы киевский режим не пытался подражать своим фашистским кумирам, его ждет та же участь что и разгромленный Красной армией Вермахт.