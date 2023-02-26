Путин назвал единство народа главнейшим условием всех побед России

Президент отметил, что россиянам нет равных, когда они сплочены едины.

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Российскому народу нет равных, когда он сплочен и един. Об этом заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, это является главным условием всех побед и достижений нашей страны.

«И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», - сказал президент в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, на митинге-концерте, прошедшем в минувшую среду на стадионе «Лужники» в Москве, Владимир Путин заявил, что, защищая интересы страны, людей, культуру, язык и территории, весь российский народ является защитником Отечества.

Кроме того, по словам президента, сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Глава государства отметил, что страна гордится своими военными, выполняющими боевые задачи в зоне спецоперации.