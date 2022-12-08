Путин: народ России всегда отвечал несокрушимым единством на попытки подорвать безопасность страны

Российский лидер отметил, что государство преклоняется перед предками, которые создали великую, полную побед историю России.

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Российский народ всегда отвечал несокрушимым единством на любые попытки посягнуть на безопасность государства. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда» в Кремле.

«Всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством. Стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу», - отметил глава государства.

Кроме того, российский лидер отметил, что государство преклоняется перед предками, которые создали великую, полную побед историю России.

Ранее Владимир Путин наградил депутата парламента Донецкой Народной Республики Марию Пирогову, погибшую при обстреле Донецка со стороны украинских националистов.