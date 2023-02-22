Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей
Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на митинге-концерте, который проходит на стадионе «Лужники» в Москве.
«Я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами», - сказал он.
Путин отметил, что страна гордится нашими военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне СВО.
Кроме того, глава государства выразил восхищение участниками специальной военной операции и отметил, что их сейчас поддерживает вся страна.
Российский лидер подчеркнул, что те, кто поддерживает вклад российских бойцов, в какой-то мере тоже являются защитниками Отечества - начиная с работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и заканчивая медицинским персоналом, работниками транспорта и так далее.
Напомним, в Москве на Большой спортивной арене «Лужников» проходит митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. По предварительным данным, на мероприятии присутствуют около 200 тысяч человек. Отмечается, что зрителям раздали пледы трех цветов и российские триколоры.