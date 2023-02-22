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Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей

Максим Крюков
16:10 22.02.2023
Президент России выступил перед собравшимися на митинге-концерте в московских «Лужниках».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на митинге-концерте, который проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

«Я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами», - сказал он.

Путин отметил, что страна гордится нашими военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне СВО.

Кроме того, глава государства выразил восхищение участниками специальной военной операции и отметил, что их сейчас поддерживает вся страна. 

Российский лидер подчеркнул, что те, кто поддерживает вклад российских бойцов, в какой-то мере тоже являются защитниками Отечества - начиная с  работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и заканчивая медицинским персоналом, работниками транспорта и так далее. 

Напомним, в Москве на Большой спортивной арене «Лужников» проходит митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. По предварительным данным, на мероприятии присутствуют около 200 тысяч человек. Отмечается, что зрителям раздали пледы трех цветов и российские триколоры.

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