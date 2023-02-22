Путин заявил, что весь народ России является защитником Отечества

Президент РФ также отметил, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей.

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При защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на митинге-концерте, который проходил на арене «Лужники» в Москве.

«Сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон!» - сказал он.

Кроме того, глава государства заявил, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Путин отметил, что «его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами».

Российский лидер также подчеркнул, что российских военнослужащих в зоне специальной военной операции поддерживает вся страна. Владимир Путин поздравил собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества и поблагодарил участников боевых действий.