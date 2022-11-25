Кремль: о возвращении Крыма в состав Украины не может быть и речи

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Слова украинского президента Владимира Зеленского про возвращение Крыма в состав Украины является обсуждением отчуждения территории Российской Федерации, об этом не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно еще до начала спецоперации, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи», - сказал Дмитрий Песков, комментируя высказывания Зеленского.

По словам представителя Кремля, к сожалению, российские СМИ «абсолютно неправильно передали» суть высказываний.

«Чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой невоенным путем, а мирными переговорами, это абсолютно неверная трактовка», - пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента считает, что подобные заявления Зеленского говорят о нежелании Киева использовать невоенные методы для урегулирования проблемы.

«Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовым к урегулированию проблемы невоенными методами», - подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Российская Федерация готова воспринимать осуждение ударов по Украине, если есть такие же заявления по Донбассу. Пресс-секретарь президента России напомнил, что от руководства Франции не было слышно ни одного осуждения украинских ударов по Донбассу.

До этого спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявля, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом. По мнению российского политика, Киевский режим заслуживает за свои зверства самого сурового наказания.