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Херш заявил, что подрыв «Северных потоков» может привести к дезинтеграции НАТО

Сергей Лебедев
07:09 25.02.2023
По словам журналиста-расследователя, Джо Байден совершил серьезную ошибку, отдав приказ о проведении теракта на газопроводах.
Херш заявил, что подрыв «Северных потоков» может привести к дезинтеграции НАТО
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
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Теракт на газопроводах «Северный поток» способен привести к выходу некоторых стран из НАТО. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии и журналист-расследователь Сеймур Херш. Он отметил, что американский президент Джо Байден стремился сохранить единство альянса, но может получиться наоборот

«Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО? » — отметил Херш в интервью порталу Western Standard.

Журналист считает, что президент США совершил серьезную ошибку, отдав приказ о подрыве «Северных потоков».

Напомним, недавно Сеймур Херш обнародовал журналистское расследование о причастности военных Норвегии и США к организации и проведению подрыва «Северных потоков». По его словам, бомбу под трубы заложили американские водолазы, а взрыв произвели норвежцы.

А в минувший вторник в Совете Безопасности ООН во вторник прошло заседание, посвященное диверсии на «Северном потоке». На нем, в частности, выступил один из ведущих американских экономистов, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он назвал произошедшее актом международного терроризма и призвал Совбез сделать расследование инцидента своим приоритетом.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что у России нет сомнений в выводах Херша о причастности к диверсии США и Норвегии. Он подчеркнул, что виновные в теракте должны понести наказание и выплатить компенсации, иначе в мире наступит эпоха «хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества».

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