Минторг США ограничил экспорт смартфонов и бытовой техники в Россию и Белоруссию
Минторг США ввел санкции в отношении 276 наименований товарной номенклатуры для экспорта в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает Baker McKenzie со ссылкой на документ ведомства.
Среди них холодильники и кондиционеры стоимостью свыше $750; пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100; принтеры и смартфоны дороже $300; электронные весы дороже $100, а также посудомоечные машины, домашние микроволновоки, кофемашины, электрические тостеры и звуковое оборудование.
Ранее новый пакет санкций против России согласовали в ЕС. Об этом заявило представительство страны-председателя Совета Европы Швеции. Однако, как считает российский посол в Канаде Олег Степанов, вводимые рестрикции являются лишь признаком «беспомощности русофобского лагеря» и заслуживают только презрительного сожаления.