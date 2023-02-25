Минторг США ограничил экспорт в Россию и Белоруссию холодильников и кондиционеров стоимостью выше $750. Также санкции коснулись других видов бытовой техники и смартфонов.

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Минторг США ввел санкции в отношении 276 наименований товарной номенклатуры для экспорта в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает Baker McKenzie со ссылкой на документ ведомства.

Среди них холодильники и кондиционеры стоимостью свыше $750; пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100; принтеры и смартфоны дороже $300; электронные весы дороже $100, а также посудомоечные машины, домашние микроволновоки, кофемашины, электрические тостеры и звуковое оборудование.

Ранее новый пакет санкций против России согласовали в ЕС. Об этом заявило представительство страны-председателя Совета Европы Швеции. Однако, как считает российский посол в Канаде Олег Степанов, вводимые рестрикции являются лишь признаком «беспомощности русофобского лагеря» и заслуживают только презрительного сожаления.