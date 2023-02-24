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Более 200 физических и юридических лиц из РФ попали под новые санкции США

Максим Крюков
15:05 24.02.2023
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по G7 ввели антироссийские санкции с целью «дальнейшего ослабления экономики России».
Более 200 физических и юридических лиц из РФ попали под новые санкции США
© Фото: White House, GlobalLookPress
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Вашингтон и его союзники по «Большой семерке» приняли решение ввести новые санкции в отношении более чем двухсот физических и юридических лиц из Российской Федерации и третьих стран из Европы, Азии и с Ближнего Востока, поддерживающие РФ. Об этом сообщили в Белом доме.

«Сегодня в координации с партнерами и союзниками по G7 министерство финансов и Госдепартамент введут масштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход, с целью дальнейшего ослабления экономики России», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Отмечается, что ограничительные меры будут введены в отношении «десятка российских финансовых учреждений», российских чиновников и представителей власти новых регионов России. Рестрикции также коснутся лиц, которые связаны с российскими оборонным и технологическим секторами промышленности.

Кроме того, под санкции Соединенных Штатов и G7 попали металлургический и горнодобывающий отрасли российской экономики, чтобы «минимизировать сбои на рынке».

Сегодня также стало известно, что Великобритания расширила санкционный список против России. В него добавили 92 физических и юридических лица. Под санкции попали 34 лица, якобы связанные с Ростехом и «Алмаз-Антеем», представители руководства «Аэрофлота». Также ограничения коснулись россиян, которые, по мнению Великобритании, связаны компаниями «Газпром» и «Росатом».

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