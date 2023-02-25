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Новые антироссийские санкции ЕС затронут 121 физическое и юридическое лицо

Сергей Лебедев
13:20 25.02.2023
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что десятый пакет ограничений нацелен на производителей оружия и тех, кто помогает уклоняться от санкций.
Новые антироссийские санкции ЕС затронут 121 физическое и юридическое лицо
© Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает ограничения в отношении 121 физического и юридического лица. Об этом заявили глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

«Мы приветствуем 10-й пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение 121 юридического и физического лица», - написал министр в своем аккаунте в Twitter.

Хукстра отметил, что Нидерланды призвали внести в санкционный список лиц, «ответственных за депортацию украинских детей». Также, по его словам, новый пакет ограничений нацелен на производителей оружия и тех, кто помогает уклоняться от санкций.

Напомним, в пятницу новый пакет антироссийских санкций согласовали страны G7 и ЕС. Кроме того, свои ограничения ввели официальные ведомства США. В частности, американский Минторг наложил рестрикции на экспорт товаров из России и Белоруссии, а также заявил о своем намерении ужесточить контроль за их соблюдением.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов отметил, что западные санкции против российских граждан, госструктур или бизнеса бессмысленны. Они никогда не работали против России, не могут влиять на суверенную внешнюю политику или внутренние дела государства.

Дипломат отметил, что вводимые ограничения в большей степени вредят странам Запада, у которых нет других средств борьбы с Россией. Именно поэтому им приходится прибегать к «пустому позерству», считает он.

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