Посол Степанов заявил, что санкции против РФ заслуживают пренебрежительного сожаления
Антироссийские санкции являются одним из признаков «беспомощности русофобского лагеря». Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
«Канадские и западные санкции против российских граждан, государственных структур или бизнеса бессмысленны. Они никогда не работали против России, они не могут влиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние дела», - написал он в Twitter.
Дипломат также отметил, что вводимые ограничения в большей степени вредят странам Запада, у которых нет других средств борьбы против России. Именно поэтому им приходится прибегать к «пустому позерству», считает он.
«И это не заслуживает никакой другой политической реакции с нашей стороны, кроме пренебрежительного сожаления», - заключил Степанов.
Напомним, что в пятницу новый пакет антироссийских санкций согласовали страны G7 и ЕС. Кроме того, свои ограничения ввели официальные ведомства США. В частности, американский Минторг наложил рестрикции на экспорт товаров из России и Белоруссии, а также заявил о своем намерении ужесточить контроль за их соблюдением.