Посол Степанов заявил, что санкции против РФ заслуживают пренебрежительного сожаления

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Антироссийские санкции являются одним из признаков «беспомощности русофобского лагеря». Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Канадские и западные санкции против российских граждан, государственных структур или бизнеса бессмысленны. Они никогда не работали против России, они не могут влиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние дела», - написал он в Twitter.

Дипломат также отметил, что вводимые ограничения в большей степени вредят странам Запада, у которых нет других средств борьбы против России. Именно поэтому им приходится прибегать к «пустому позерству», считает он.

«И это не заслуживает никакой другой политической реакции с нашей стороны, кроме пренебрежительного сожаления», - заключил Степанов.

Напомним, что в пятницу новый пакет антироссийских санкций согласовали страны G7 и ЕС. Кроме того, свои ограничения ввели официальные ведомства США. В частности, американский Минторг наложил рестрикции на экспорт товаров из России и Белоруссии, а также заявил о своем намерении ужесточить контроль за их соблюдением.