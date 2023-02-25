В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Степанов заявил, что санкции против РФ заслуживают пренебрежительного сожаления

Семен Лавров
04:56 25.02.2023
Российский посол в Канаде Олег Степанов констатировал бессмысленность и неэффективность антироссийских санкций.
Посол Степанов заявил, что санкции против РФ заслуживают пренебрежительного сожаления
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Читайте нас на:

Антироссийские санкции являются одним из признаков «беспомощности русофобского лагеря». Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Канадские и западные санкции против российских граждан, государственных структур или бизнеса бессмысленны. Они никогда не работали против России, они не могут влиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние дела», - написал он в Twitter.

Дипломат также отметил, что вводимые ограничения в большей степени вредят странам Запада, у которых нет других средств борьбы против России. Именно поэтому им приходится прибегать к «пустому позерству», считает он.

«И это не заслуживает никакой другой политической реакции с нашей стороны, кроме пренебрежительного сожаления», - заключил Степанов.

Напомним, что в пятницу новый пакет антироссийских санкций согласовали страны G7 и ЕС. Кроме того, свои ограничения ввели официальные ведомства США. В частности, американский Минторг наложил рестрикции на экспорт товаров из России и Белоруссии, а также заявил о своем намерении ужесточить контроль за их соблюдением.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:41 В стране и мире
Байден рассказал о найденных у него секретных документах
04:10 В стране и мире
Минторг США ввел новые ограничения на экспорт из России и Белоруссии
03:01 В стране и мире
Байден заявил, что истребители F-16 Зеленскому сейчас не нужны
01:25 В стране и мире
США за год осуществили более 7,5 тысяч перевозок оружия и военных в Европу
00:11 В стране и мире
Небензя и Полянский покинули зал СБ ООН перед началом выступления спикеров от ЕС
Популярное
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Путин пошутил, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.