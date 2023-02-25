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Минторг США ввел новые ограничения на экспорт из России и Белоруссии

Семен Лавров
04:10 25.02.2023
Минторг США ввел новые экспортные ограничения против России и Белоруссии. Кроме того, в ведомстве намерены ужесточить контроль за соблюдением санкций.
Минторг США ввел новые ограничения на экспорт из России и Белоруссии
© Фото: Минобороны России
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Министерство торговли США ввело против России и Белоруссии новые санкции, а также заявило о намерении ужесточить меры контроля за их соблюдением. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

«Министерство торговли расширяет и ужесточает существующие санкции против России и Белоруссии», - говорится в нем.

В публикации отмечается, что данные решения Минторга США координируются с партнерами по G7.

Ограничения коснутся различных сфер экономики, включая промышленность, энергетику и строительство. Кроме того, они будут распространяться на предметы роскоши, а также экспорт и реэскпорт полезных ископаемых.

Ранее страны ЕС согласовал десятый пакет санкций против России. Они также коснутся экспорта различных товаров и технологий. Об этом объявило представительство Швеции, которая в настоящий момент является председателем в Совете Европы.

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