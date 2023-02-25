Страны ЕС пришли к соглашению о десятом пакете санкций против РФ

Страны ЕС согласовали десятый пакет антироссийских санкций. Об этом заявили представители страны-председателя Совета Европы Швеции.

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ЕС одобрил десятый пакет санкций против России. Об этом заявила Швеция, которая в настоящий момент является председателем Совета Европы.

«Сегодня ЕС ободрил десятый пакет российских санкций», - говорится в сообщении шведского представительства.

Отмечается, что новые ограничения коснутся экспорта товаров двойного назначения и технологий, а также граждан и предприятий, которые так или иначе оказывают поддержку российским военнослужащим.

Напомним, что в пятницу новые санкции против России и поддерживающих ее стран Европы, Ближнего Востока и Азии согласовали также представители «Большой семерки». G7 наложили ограничения на более двухсот физических и юридических лиц из этих государств.