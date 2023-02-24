Байден ввел пошлины в 200% на импорт алюминиевых изделий из России

Ограничения на импорт алюминиевых изделий из РФ в США начнут действовать с 10 марта 2023 года.

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США повысили пошлины на импорт алюминиевых изделий из России. Такое решение принял президент Джо Байден.

В сообщении Белого дома говорится, что рестрикции начнут действовать с 10 марта 2023 года. Уточняется, что под ограничения попали алюминиевые контейнеры для сжатого или сжиженного газа, покрытые алюминиево-цинковым сплавом пластины, двери, окна и рамки, которые были созданы или отлиты в России.

Ранее сегодня в Белом доме сообщили, что вводят санкции в отношении более чем двухсот физических и юридических лиц из РФ и третьих стран из Европы, Азии и с Ближнего Востока, поддерживающих страну. Кроме того, ограничения ввели Госдеп, Минфин и Минторг США. В черном списке оказались, например, ЗАЭС и технопарк «Сколково». Также в списке - вице-премьер Татьяна Голикова, главы Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго и Минцифры.

Между тем, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов заявил, что сегодня нет такой силы санкций, которая могла бы остановить Россию в участии формирования многополярного мира.