По мнению политолога Игоря Морозова, экономика России выдержала мощнейшее давление со стороны коллективного Запада и показала, что сила страны заключается в духе национального российского народа.

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Сегодня нет такой силы санкций, которая могла бы остановить Россию в участии формирования многополярного мира. С таким заявлением выступил председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов, говоря о новых ограничительных мерах, которые были введены Соединенными Штатами Америки в отношении физических и юридических лиц РФ, и прогнозе Международного валютного фонда о росте российской экономики в 2023 году.

«Англосаксы ищут новые форматы блокирования России в мировом пространстве: в торговле, в финансовом секторе, в военно-техническом сотрудничестве», - сказал он в беседе с RT.

Как отметил политолог, в Белом доме не понимают, почему «запланированные разрушения российской экономики не приводят ее в то состояние, о котором они мечтают».

«Наоборот, российская экономика выдержала мощнейшее давление и показала, что сила России - в духе национального российского народа. Это помогает мобилизовать все ресурсы на развитие государства», - добавил Морозов.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Россия приспособилась к введению коллективным Западом санкций и научилась обходить их. Также он отметил, что Великобритания все время считала себя «мировым финансовым центром», однако после выхода из состава Европейского союза страна утратила данный статус.