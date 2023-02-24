Минфин США ввел санкции против ЗАЭС, «Сколково» и 11 банков России

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США снова расширили санкции против России. В этот раз в черный список американского министерства финансов попали 22 физических лица и 83 юридических.

Был увеличен и список ограничений Минторга - в нем оказались 76 юрлиц из РФ и Китая, Нидерландов, Канады, Франции, Люксембурга.

Свой перечень также у Госдепартамента: главы 47 российских регионов, девять министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры, вице-премьер Татьяна Голикова. Против 1 219 представителей Вооруженных сил России введены визовые ограничения.

Кроме того, под санкции США попала Запорожская АЭС, несколько российских банков, а также технопарк «Сколково», компании группы «Велес», Мегафон, руководители private banking «Альфы», «Сбера» и Росбанка.

Эти ограничения не единственные. Ранее сегодня в Белом доме сообщили, что США и союзники по G7 вводят новые санкции в отношении более чем двухсот физических и юридических лиц из РФ и третьих стран из Европы, Азии и с Ближнего Востока, поддерживающих РФ. Свой список рестрикций расширила и Великобритания - страна добавила в него 92 физических и юридических лица из России.