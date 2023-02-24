Журналист и волонтер Андриан Боке попросил российское гражданство в середине прошлого месяца, чтобы обезопасить себя и свою дочь.

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Французский журналист Адриан Боке получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Своим указом глава государства постановил принять в гражданство 23 человека, а также утвердил выход четырех человек из него.

Андриан Боке - волонтер и журналист, работающий на территории Донбасса. В январе он обратился с просьбой предоставить ему гражданство России.

Ранее Боке обращался к французскому правительству с просьбой объяснить, почему боевики украинских нацбатов пользуются оружием, которое поставляет Париж. Так, в сентябре Боке едва не погиб под обстрелом. Примечательно то, что боевики вели огонь из самоходок CAESAR, которые Франция поставила Украине.