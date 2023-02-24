Работающий в Донбассе французский журналист Боке получил гражданство России
Французский журналист Адриан Боке получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Своим указом глава государства постановил принять в гражданство 23 человека, а также утвердил выход четырех человек из него.
Андриан Боке - волонтер и журналист, работающий на территории Донбасса. В январе он обратился с просьбой предоставить ему гражданство России.
Ранее Боке обращался к французскому правительству с просьбой объяснить, почему боевики украинских нацбатов пользуются оружием, которое поставляет Париж. Так, в сентябре Боке едва не погиб под обстрелом. Примечательно то, что боевики вели огонь из самоходок CAESAR, которые Франция поставила Украине.