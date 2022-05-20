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Побывавший на Украине француз обратился к Макрону из-за боевиков «Азова»*

Анна Назайкина
07:45 20.05.2022
Боке предположил, что президент Франции понимает то, насколько неоднозначной является ситуация, сложившаяся с поставками оружия Киеву.
Побывавший на Украине француз обратился к Макрону из-за боевиков «Азова»*
© Фото: Евгений Котенко, РИА Новости
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Правительству Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном следует объяснить, почему страна занимается поставками оружия боевикам из украинского националистического полка «Азов»*. Такое заявление в эфире Sud Radio сделал бывший военнослужащий Адриен Боке, который ранее побывал на Украине в качестве участника гуманитарной миссии.

«Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?» — заявил он.

Боке предположил, что президент Франции понимает то, насколько неоднозначной является ситуация, сложившаяся с поставками оружия Киеву от западных стран.

«Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, Макрон начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов», — сказал Боке.

Ранее жительница Мариуполя в ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских националистов, рассказала, как ее по обвинению в государственной измене допрашивали на базе полка «Азов»*.

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

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